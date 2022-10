Tragiczny wypadek na trasie Bydgoszcz - Nakło. Zginęły dwie osoby [zdjęcia] Aleksandra Pasis

W wypadku w miejscowości Trzeciewnica w powiecie nakielskim po czołowym zderzeniu vw tourana z ciężarówką zginęło dwóch mężczyzn z samochodu osobowego: kierowca i pasażer.

Do dramatycznego wypadku doszło ok. godz. 2:30 w piątek, 14 października w miejscowości Trzeciewnica w powiecie nakielskim na Drodze Krajowej nr 10. Bilans jest tragiczny: na miejscu zginął kierowca i pasażer osobowego vw tourana, a pozostała dwójka pasażerów tego auta: kobieta i mężczyzna trafili z obrażeniami ciała do szpitala. Kierujący ciężarówką, z którą czołowo zderzył się volkswagen, nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy.