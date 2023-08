Poważny wypadek w Grudziądzu. Samochód zderzył się z dwoma ciężarówkami. Dwie osoby w szpitalu [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło w środę (30 sierpnia) po godz. 14 na drodze krajowej nr 95. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką, jadąca w przeciwnym kierunku, po czym uderzył jeszcze w inny samochód ciężarowy.

W wyniku zdarzenia ciężarówka zjechała z drogi i zatrzymała się w rowie. Jej kierowcy nic się nie stało. Samochód osobowy był mocno uszkodzony. W jego wnętrzu były uwięzione dwie osoby. By je ewakuować, strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi. Na miejscu zdarzenia wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał do szpitala jedną z poszkodowanych osób. Druga trafiła do lecznicy karetką.

Na miejscu, poza śmigłowcem i Zespołami Ratownictwa Medycznego, działali policjanci i siedem zastępów straży pożarnej. Droga jest całkowicie zablokowana.