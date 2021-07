Powiat chełmiński. Pijani, po narkotykach jeżdżą rowerami, hulajnogami, kręcą "bączki"

W Chełmnie policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. 38-latek wydmuchał 0,7 promila alkoholu. Kierujący hulajnogą dostał mandat.

Pijani i po narkotykach kręcili jeździli i "bączki"

Ponadto, policjanci zatrzymali też nietrzeźwego 31-latka, który pomimo braku uprawnień, po pijanemu wsiadł do busa i kręcił nim tzw. bączki, a niespełna godzinę później za kierownicą tego samego auta mężczyznę, który wtedy był pasażerem. Mundurowi wiedzieli już, że obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów zatem złamał prawo. Szybko okazało się, że nie tylko to miał na sumieniu.

Funkcjonariusze w trakcie wieczornego patrolu ul. Polnej najpierw usłyszeli pisk opon, a następnie zauważyli busa, którego kierujący na parkingu przy jednym z marketów wprowadza pojazd w poślizg. Podczas kontroli okazało się, że kierowca busa jest nietrzeźwy, a sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że wcześniej stracił prawo jazdy za ten sam czyn. Niespełna godzinę później, poza Chełmnem, ten sam patrol ponownie zauważył wcześniej kontrolowanego busa. Mundurowi szybko zorientowali się, że za kierownicą tym razem siedzi mężczyzna będący wcześniej pasażerem. Wiedzieli, że obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów i postanowili zatrzymać 25-latka do kontroli. Gdy ten zorientował się, że policjanci jadą za nim, zatrzymał pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został ujęty. Oprócz tego, że nie stosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, kierował w stanie po użyciu alkoholu, to dodatkowo badanie narkotestem wykazało, że był pod wpływem środków odurzających. Pojazd odholowano na parking strzeżony, a on sam został umieszczony w policyjnym areszcie. Mężczyzna już wcześniej był karany za ucieczkę przed policjantami i kierowanie w stanie nietrzeźwości. O tym, jakie 25-latek poniesie konsekwencje zadecyduje sąd.