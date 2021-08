Powiat grudziądzki. OSP Szembruk z Gminy Rogóźno na drugim miejscu w rankingu ogólnopolskim Szczepimy Gminy z OSP!

Starania druhów są tym bardziej ważne, że Gmina Rogóźno jako jedyna z powiatu grudziądzkiego nie ma u siebie stałego punktu szczepień a procent osób zaszczepionych dwiema dawkami jest najniższy i wynosi zaledwie 38,2.

I to właśnie druhowie z OSP Szembruk wzięli sprawy w swoje ręce i zaangażowali się w akcję szczepień mieszkańców. A idzie im znakomicie, co potwierdza ogólnopolski ranking Szczepimy Gminy z OSP, w którym zajmują drugie miejsce! Przed tą małą jednostką jest jedynie OSP Bydgoszcz - Fordon.

Jakie działania podejmują strażacy OSP z Szembruka?

- Przede wszystkim dowozimy do punktu szczepień osoby które są niepełnosprawne, starsze. Także dowozimy zespoły medyków do osób, które nie wychodzą z domów - wylicza Grzegorz Marszałek. - Posiadamy dwa samochody bez sprzętu, które właśnie wykorzystujemy do tych zadań. Jeden to 9-osobowy bus, drugi to nissan.