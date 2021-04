Powiat inowrocławski. Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy domu dla matek z małoletnimi dziećmi

Obiekt stanie na terenie należącym do administracji powiatowej przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.

- Będzie to budynek wolnostojący w zabudowie modułowej, dwukondygnacyjny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - słyszymy w inowrocławski Starostwie Powiatowym.

Planuje się, że dom na około 30 miejsc powstanie jeszcze w bieżącym roku. Znajdą w nim schronienie matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej kryzysowej sytuacji.

Gotowy jest już projekt funkcjonalno-użytkowy i plan zagospodarowania przestrzennego dla tej inwestycji.

- Jesteśmy już przygotowani do procedury przetargowej, bo to poważne i kosztowne przedsięwzięcie, którego realizację uzasadniają powody społeczne. Na terenie naszego powiatu powstanie jedna z najpiękniejszych i najbardziej funkcjonalnych tego typu placówek w Polsce. Dwukondygnacyjny obiekt, zaprojektowany w jednej bryle, będzie praktyczny i mało uciążliwy w utrzymaniu. W razie potrzeby w przyszłości można będzie dobudować do niego kolejny moduł - zauważa starosta Wiesława Pawłowska