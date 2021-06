Powiat inowrocławski. W muzeum w Inowrocławiu nowa stała ekspozycja i komiks poświęcone Janowi Kasprowiczowi. Zdjecia

W Muzeum im. Jana Kasprowicza otwarto nową, stałą wystawę poświęconą patronowi tej placówki. Nosi ona tytuł "Jan Kasprowicz od Kujaw do Tatr". Uroczystość otwarcia połączono z premierą komiksu o takim samym tytule, którego autorem jest Mateusz Bus.

Do pomieszczenia, w którym znajduje się nowo otwarta wystawa wchodzi się przez salę prezentującą prace znanych polskich artystów, którzy tworzyli w czasach Jana Kasprowicza.

Ekspozycja poświęcona kujawskiemu poeci prezentuje natomiast obrazy i zdjęcia, na których utrwalony został Jan Kasprowicz i jego rodzina. Najcenniejszą z prac jest portret poety wykonany przez samego Witkacego.

- Można powiedzieć, że wszystkie te prace stanowią tak zwaną ramę, do tego co znajduje się w centrum ekspozycji. A są to gabloty ze specjalnymi eksponatami, cennymi, bardzo delikatnymi, które prezentować można czasowo. Stąd też będziemy je zmieniać co kilka miesięcy - informuje Marcin Woźniak, dyrektor muzeum.