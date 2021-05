Powiat inowrocławski. Wielka nielegalna plantacja zlikwidowana. Ponad 1000 krzaków konopi indyjskich i prawie 3 kg suszu marihuany

Do sprawy został zatrzymany 51-letni właściciel posesji i przebywający na tym terenie 58-latek. W środę (12 maja) mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratora i sądu. Usłyszeli zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: prowadzenia uprawy znacznej ilości konopi indyjskich i wprowadzania ich do obrotu w celu osiągnięcia korzyści materialnej. Na razie najbliższe 2 miesiące spędzą w areszcie.