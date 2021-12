Powiat inowrocławski. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu prezentuje sprzęt do walki z efektami zimy na drogach. Zdjęcia

Jak się dowiadujemy, materiały potrzebne do prac tj. sól drogowa w ilości 400 ton znajduje się w magazynie ZDP, natomiast solanka do polewania jezdni wybierana jest w miarę zapotrzebowania z Inowrocławskich Kopalni Soli Solino w Górze.

Osoby dyżurne koordynujące prace przy akcji zima w ZDP pracują zarówno w dzień, jak i w nocy. Do prac wyznaczono 15 jednostek sprzętowych.

Łącznie do utrzymania jest ponad 535 kilometrów dróg kategorii powiatowej. Blisko 133 kilometry to drogi w 1 standardzie zimowego utrzymania, w tym standardzie jest także ponad 28 kilometrów dróg powiatowych na obszarze Inowrocławia. Ponad 373 kilometry to drogi w 2 standardzie zimowego utrzymania. Gotowość do zimowego utrzymania dróg powiatowych potrwa do 31 marca 2022 r.