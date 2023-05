Powiat tucholski czeka na wydarzenia kulturalne. Umowy na ich dofinansowanie podpisał już starosta. Zdjęcia

Wśród podpisanych umów jest "Czwartowa Marcinowa Zbożownica" - warsztaty kulinarne przypominające lokalne tradycje związane z gęsiną, połączone z prezentacją potraw w czasie uroczystości patriotycznej. Z dofinansowaniem zorganizowany zostanie też Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem 2023 . To impreza poetycko-muzyczna przyciągająca w Bory Tucholskie miłośników poezji i muzyki z całego kraju. Natomiast "Kraina Dumania” A. Mickiewicza. Święto Grzyba w Krzywogońcu to będzie widowisko muzyczno-teatralne, które przygotowują mieszkańcy. Połączone zostanie ono z festynem.

Co zmieniło się po nawałnicy z 2017 w powiecie tucholskim?

Do osób z niepełnosprawnościami, a szczególnie rodzin, w których urodziło się dziecko z niepełnosprawnością, skierowany jest z kolei projekt "Kampania informacyjna". Pomoże on młodym rodzicom pokonać traumę powiązaną z narodzinami niepełnosprawnego dziecka, odnaleźć wsparcie innych rodzin, które są w podobnej sytuacji i uzyskać pomoc specjalistów.

Starosta tucholski podkreśla, że projekty przygotowane przez organizacje pozarządowe są bardzo zróżnicowane. Łączy je jednak jedno: mają one na celu wspólne dobro i są skierowane do grupy odbiorców wykraczającej poza najbliższe otoczenie, czyli mają zasięg ponadgminny. Realizują one w ten sposób cele pożytku publicznego stanowiące zadania Powiatu Tucholskiego.

Władze powiatu wszystkim organizatorom dziękują za zaangażowanie i poświęcenie czasu dla innych. I zapraszają mieszkańców powiatu na przygotowane dla nich przez organizacje wydarzenia.