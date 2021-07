Powiat tucholski. Dopieszczą wnioski na drogi. To się opłaca!

W pierwszej edycji programu z Banku Gospodarstwa Krajowego do samorządów w Polsce trafi od 10 do 15 miliardów złotych!

W piątek ogłoszono nabór. Pierwszy krok to wystąpienie o dostęp do aplikacji, gdzie będzie się wypełniać wniosek. Termin na jego złożenie upływa 30 lipca.