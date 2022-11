Powietrze w Grudziądzu będzie lepsze. OPEC Grudziądz zakończył budowę instalacji oczyszczania spalin

Nowa instalacja oczyszczania spalin OPEC Grudziądz

Dziś (29 listopada) oficjalnie oddano do użytku instalację oczyszczania spalin zbudowaną dla grudziądzkiej ciepłowni. Jej budowa trwała od 2018 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma SBB Energy S.A

Zgodnie z założeniami instalacja ta ogranicza emisję:

pyłu o 94 proc.

dwutlenku siarki o 48 proc.

a tlenku azotu o 25 proc.

- To nie jest instalacja, która powiększa naszą produkcję energii czy ciepła. To nie jest też instalacja, która poprawia naszą efektywność produkcji. Przeciwnie - to jest instalacja, która pogarsza naszą efektywność, bo do jej eksploatacji zużywamy dosyć pokaźną ilość energii elektrycznej - mówił Marek Dec, prezes Grupy OPEC Grudziądz. - Celem tej inwestycji jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia oraz poprawa komfortu mieszkańców. To potężny duży krok do tego abyśmy lokalnie mieli dużo czystsze powietrze. Nie jest to koniec pracy. To dopiero pierwszy duży krok. Przed nami jeszcze dużo wyzwań związanych głównie z likwidacją małych palenisk indywidualnych.