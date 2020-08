Powrót do szkoły. Szkoły w Kujawsko-Pomorskiem mają jeszcze wolne miejsca dla uczniów

- Wreszcie mam wakacje - mówi Julka z Bydgoszczy, która dostała się do wymarzonego technikum. - Przez pandemię długo musieliśmy długo czekać na ogłoszenie wyników naboru do szkół.

Rzeczywiście, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych trwała w tym roku bardzo długo. Dopiero w środę szkoły ogłosiły listy przyjętych kandydatów. Ci, którzy nigdzie się nie dostali muszą na własną rękę szukać wolnych miejsc, ponieważ nie ma drugiej tury naboru. O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor danej placówki.

W Bydgoszczy do LO zostało przyjętych 1541 chętnych, do techników - 1426, a do szkół branżowych I stopnia - 311. Wolne miejsca pozostały m.in. w VI LO w Bydgoszczy. - Zapraszamy kandydatów, czekamy zwłaszcza na tych z wysokimi wynikami - mówi dr Wiesława Burlińska, dyrektor „szóstki”. Liceum może przyjąć uczniów do klas: matema­tycz­no-informa­tycz­no-fizycz­nej (6 miejsc), biologiczno-chemicznej (10), matematyczno-fizyczno-informatycznej (7), ma­te­matycz­no-informatycznej (2), biologicz­no-matematyczno-fizycznej (6).