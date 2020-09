Powrót uczniów do szkoły - zmiany. Kurtki w klasach, a obiady - nawet na lekcjach

- Idę do szkoły z duszą na ramieniu - mówi pani Joanna, nauczycielka z Bydgoszczy. - Sama nie wiem, co mnie czeka. Rozpoczęcie roku szkolnego to była pestka w porównaniu z normalnymi lekcjami. Mam przyłbicę, będę starała się zachowywać dystans wobec uczniów i pilnować dezynfekcji rąk. Ale czy na to samo mogę liczyć z ich strony? Boję się, że młodzież podejdzie to tych wszystkich wytycznych na dużym luzie.

Niektórzy są na nie

Z podobnymi obawami szli wczoraj na lekcje nauczyciele w wielu szkołach. Pierwsze wrażenie? - Jest trochę bałaganu - mówi pani Dorota, polonistka. - Większość uczniów ma maseczki na przerwach, ale nie wszyscy. Stoją grupkami i nawet im się nie dziwię, bo przecież na zajęciach siedzą obok siebie. Poza tym widać, że gubią się w zasadach poruszania się po szkole, my zresztą trochę też. Liczę na to, że po kilku dniach przyzwyczają się do nowych zasad. Uważam natomiast, że na prośbę nauczyciela uczniowie powinni nosić maseczki również na lekcjach. W końcu ja prowadząc lekcje zasłaniam usta i nos, więc teoretycznie mam prawo wymagać tego samego od uczniów.