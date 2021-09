Pożar kombajnu do kukurydzy w Konojadach w gminie Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim. Wstępnie straty oszacowano na ok. 350 tys. zł

Pożar kombajnu do kukurydzy w Konojadach w gminie Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim

W nocy ze środy, 8 września na czwartek, 9 września ok. g. 1.30 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy dotarło zgłoszenie o pożarze kombajnu do kukurydzy w Konojadach w gminie Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim. Jak przekazano już podczas zgłaszania pożaru, płonący kombajn znajdował się blisko domu, a w jego pobliżu były inne maszyny rolnicze. Istniała zatem możliwość, że ogień przeniesie się zarówno na budynek, jak i na pozostałe maszyny. Na miejsce natychmiast przyjechali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy oraz z Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłonowie Pomorskim oraz w Konojadach (łącznie cztery zastępy straży pożarnej). Jak przekazał nam kpt. Krzysztof Natucki, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, strażacy pożar gasili blisko półtorej godziny. Ostatecznie spłonęła przednia część kombajnu.