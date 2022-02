Pożar w Stanisławkach w powiecie wąbrzeskim. Spłonął budynek mieszkalny

W sobotę, 19 lutego około godz. 13:15 rozpoczął się pożar parterowego budynku mieszkalnego z funkcją gospodarczą w Stanisławkach w gminie Ryńsk w powiecie wąbrzeskim. Całkowitemu spaleniu uległ dach tego budynku.

W chwili rozpoczęcia pożaru wewnątrz przebywała jedna osoba, ale, na szczęście, w porę uciekła, dzięki czemu nie odniosła żadnych obrażeń.

Na miejscu pracowali strażacy z jednego zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, jednego z OSP w Jarantowicach, dwóch z OSP w Radzyniu Chełmińskim oraz trzech z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wąbrzeźnie.

Minionej doby, od godz. 22:00 w piątek (18 lutego) do godz. 16:00 w sobotę (19 lutego) strażacy z powiatu wąbrzeskiego wyjeżdżali także do ok. 90 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Jak przekazał nam kpt. Robert Stasiak, komendant powiatowy PSP w Wąbrzeźnie wskutek silnego wiatru m.in. uszkodzonych zostało ok. 37 dachów, przewrócone zostały drzewa, połamane konary, wyrwane zostały blaszane garaże i znaki drogowe.