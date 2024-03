Praca dla nauczyciela - nawet w połowie roku szkolnego są wakaty. Dla nauczycieli jakich zawodów?

Oferty pracy w szkołach w woj. kujawsko-pomorskim

Kłopot w prywatnych szkoła w Kujawsko-Pomorskiem

- Ale raczej już nie tyle, ile w poprzednich latach - uważają niektórzy nauczyciele. - To dlatego, że ci ze szkół publicznych dostali podwyżki w wysokości około 30 procent. To oznacza, że ich pensje wzrosły o przynajmniej 1000 zł na rękę za 18 godzin przy tablicy. Skoro nauczyciele więcej zarabiają, to nie będą zmieniać zawodu.

Problem mogą mieć dyrektorzy szkół niepublicznych. Tutejsza kadra nie dostała podwyżek, bo nie podlega pod te same przepisy, co nauczyciele szkół publicznych. Jeżeli prowadzący placówki prywatne nie podwyższą płac swoim pracownikom od nowego roku szkolnego, to mogą liczyć się z tym, że od września nauczyciele zaczną przechodzić do szkół publicznych.