Praca w wojsku - rekrutacja. Wprowadzono sporo zmian. Co ze szkoleniem?

Najważniejsze zmiany w sposobie rekrutacji do wojska zaczęły już obowiązywać. Od teraz przyszły żołnierz będzie mógł zacaąć swoją drogę do wymarzonej służby od wizyty na nowym portalu rekrutacyjnym www.zostanzolnierzem.pl.

- Oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, uruchamiamy rekrutację w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Będzie to kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska - informuje Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy. - Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

We wrześniu ruszą również Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w maksymalnie 1 dzień - jak zapewniają służby prasowego wojska - kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską.