Prace archeologiczno-antropologiczne pod Włocławkiem. Szukali szczątków obrońców Wisły 1920

Badania archeologiczno-antropologiczne to efekt starań grupy włocławian, którzy chcieli rozwiać wszelkie wątpliwości związane z mogiłą ośmiu żołnierzy, którzy polegli w walce z bolszewikami w 1920 roku. W pracach pomagali uczniowie Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

W miejscu wyznaczonej mogiły nie znaleziono szczątków ludzkich. Jak podkreśla archeolog Alicja Drozd, nie oznacza to, że legenda jest nieprawdziwa. Jak podkreślają historycy, żołnierze mogli zostać pochowani w najbliższej okolicy lub mogli zostać ekshumowani. W miejscu wykopów znaleziono kilka łusek amunicji oraz fragment okopu.

- Zweryfikowaliśmy tę mogiłę, choć de facto nią nie jest – mówiła w relacji live na Facebooku Alicja Drozd. - Jest to niewątpliwie miejsce, które wymaga upamiętnienia. Jest bowiem związane z walkami 1920 roku.

W tym miejscu mogła rozpocząć się obrona Włocławka

Pozwolenie na prace archeologiczne wydane jest do końca 2020 roku.

- Znajdujemy się na fragmencie przedmościa włocławskiego – mówił na miejscu w środę Tomasz Wąsik, kierownik Muzeum Historii Włocławka. Bez wątpienia między 14, 15, a 16 sierpnia 1920 roku tutaj toczono walki o Włocławek. Teren jest pagórkowaty, przy odpowiednim wykonaniu umocnień polowych i zapór inżynieryjnych można tutaj stosunkowo niewielkimi siłami dosyć skutecznie się bronić. Walka się odbyła, o czym świadczą znalezione pozostałości, łuski karabinowe i jeszcze parę innych drobnych przedmiotów. Pytanie jeszcze, kto tutaj walczył. Bez wątpienia z jednej stronie atakowały oddziały 15 dywizji kawalerii, kondywa Pawła Czugunowa. Trzeba to skonfrontować z mapami, sprawdzić, jacy żołnierze naszych oddziałów tutaj zajmowali pozycje. Ponieważ jest to część skrajna odcinka zachodniego przedmościa z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że byli to kawalerzyści ze szwadronu zapasowego 2. pułku szwoleżerów bądź żołnierze 4. kompanii batalionu zapasowego 14. pułku piechoty lub piesi artylerzyści z baterii zapasowej 4. pułku artylerii polowej.