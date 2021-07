Premier Mateusz Morawiecki w Marianowie Brodowskim: Zwracajcie uwagę, jakie produkty kupujecie

Premier i minister rolnictwa w gospodarstwie w Marianowie Brodowskim

- Jesteśmy dumni z polskiego rolnictwa i w Polskim ładzie mamy wiele rozwiązań dla polskiego rolnika. Będziemy wprowadzali nowe rozwiązania w zakresie ubezpieczeń działalności rolniczej - poinformował premier Morawiecki. - Wiadomo, że rolnictwo podlega ogromnej zależności. Jak nie gradobicia, burze, to susza, jakieś inne klęski żywiołowe. Bardzo często dopadają polskiego rolnika. Tworzymy coraz bardziej cywilizowane warunki, takie, które są znane na Zachodzie - zapowiedział enigmatycznie.

Wcześniej wspomniał: - Zwiększamy w ramach Polskiego Ładu możliwości dla rolników, żeby mogli sprzedawać produkty na terenie całej Polski do 100 tys. zł bez opodatkowania, bo chcemy skrócić tę drogę

Mateusz Morawiecki zachęca do wybierania polskiej żywności

Premier wskazywał, że ponad 2/3 Polaków kupując żywność, sprawdza, czy to żywność polska. - Jak jest polska, to znaczy, że jest najzdrowsza i najsmaczniejsza - mówił szef rządu. - Jak kupimy od polskiego rolnika dobrą, polską zdrową żywnośc, to potem on nam się odwdzięczy, kupując coraz więcej polskich produktów.