Premiera teledysku zespołu Myasta nakręconego po wygranej w ogólnopolskim konkursie Radia Czwórka

Realizacja zdjęć i montaż zlecona została unisławskiej firmie Shooting Heads.

- Jesteśmy podekscytowani, ponieważ ostatecznie żaden z nas nie wiedział jak ostatecznie wyglądał będzie teledysk i jego fabuła - podkreśla Paweł Nowicki. - Podobnie jak w przypadku klipu do „Tańcz” udało nam się zaangażować także mieszkańców, za co należą im się wielkie podziękowania. Liczymy na ciepłe przyjęcie teledysku wśród odbiorców. „Na dobrym kursie” jest to tytułowy numer naszego debiutanckiego krążka. Mocny, energetyczny utwór. Tekst jest skierowany przede wszystkim do naszych sympatyków, dla których to wszystko robimy i dzięki którym czujemy, że to, w co wkładamy serce, ma sens. Na dobrym kursie dla Was - to przesłanie utworu w czystej postaci.

