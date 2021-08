Procesja w Chełmnie w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zobaczcie zdjęcia

Tak wyglądał pierwszy dzień Perspektywy Nine Hills Festival w Chełmnie. Zdjęcia cz. 1

Dzień drugi Perspektywy - Nine Hills Festival w Chełmnie. Zdjęcia cz. II (7.08.2021)

Tak wyglądał trzeci dzień Perspektywy Nine Hills Festival w Chełmnie. Zdjęcia - część

Natomiast już w piątek, 20 sierpnia, uroczyste rozpoczęcie peregrynacji obrazu Świętej Rodziny w parafii. Początek - o godz. 18, pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Suskiego.

Matki Boskiej Zielnej

Obchodzone od V w. święto liturgiczne. 15 sierpnia czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i roślinności. Połowa sierpnia to czas zbiorów, pierwszych dożynek, stąd podczas sumy odpustowej wówczas święci się kwiaty, zboża, warzywa oraz zioła. Wniebowzięcie to jeden z czterech dogmatów w kościele katolicki, dotyczących Maryi, który wskazuje, że po zakończeniu ziemskiej egzystencji, jej ciało i dusza zostały wzięte do nieba.