Produkował testosteron i sterydy. Handlował narkotykami. Zatrzymała go bydgoska policja

- Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że mieszkaniec Szwederowa, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych, może posiadać w mieszkaniu narkotyki oraz znaczną ilość wyrobów leczniczych, czyli sterydów - mówi mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Aby potwierdzić uzyskane informacje, funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania podejrzanego mężczyzny. Zatrzymali go do kontroli, gdy znajdował się na ulicy, w pobliżu domu. Po potwierdzeniu tożsamości udali się wraz z 35-latkiem, by przeszukać jego miejsce zamieszkania. Na miejscu znaleźli ponad 50 gramów substancji zabronionych, w tym: 15 gramów marihuany oraz ponad 35 gramów narkotyku 2CB.

- Podczas przeszukania mieszkania i przynależnej do niego piwnicy funkcjonariusze natrafili też na sterydy oraz testosteron. Łącznie zabezpieczyli 2064 fiolki, 210 opakowań oraz 205 tabletek z substancjami własnej produkcji, o szacowanej wartości rynkowej wynoszącej ćwierć miliona złotych - dodaje mł. asp. Krzysztof Bratz.

Ponadto w mieszkaniu policjanci znaleźli jeszcze gotówkę oraz dokumenty tożsamości, widniejące w policyjnych systemach jako utracone. 35-latek usłyszał zarzuty posiadania substancji odurzających i wytwarzania sfałszowanego produktu. Czeka go sprawa w sądzie.