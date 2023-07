Prof. Janusz Golinowski, politolog o szczycie NATO w Wilnie i akcesie Ukrainy, Finlandii i Szwecji

Według Pana, co jest takim największym osiągnięciem tego dwudniowego szczytu NATO w Wilnie?

To, że cała struktura NATO-wska dalej pozostaje mocno zintegrowana. Niewątpliwie, to się odbywa przy udziale samego Putina, który stara się – poprzez agresję Rosji na Ukrainę - pokazać swoją siłę... Osiągnięciem jest także to, że do Sojuszu Północnoatlantyckiego - po różnych perypetiach - przystępuje Finlandia i Szwecja, chociaż te państwa już wcześniej funkcjonowały na regułach strategii NATO. Praktycznie, zamykają one Morze Bałtyckie i robią z niego takie wewnętrzne „jezioro” dla struktur zachodnich, co na pewno utrudni jakąkolwiek działalność ze strony Rosji. Niewątpliwie, w przypadku Szwecji dochodzi jeszcze dodatkowy element, a mianowicie walka o bogactwa Arktyki i w tym przypadku Zachód - po wejściu tego kraju do NATO - ma teraz do nich otwartą ścieżkę. A Szwecja rzeczywiście w tej kwestii staje się reprezentantem Zachodu, do tych zasobów.

No tak, ale teraz słyszymy od Siergieja Ławrowa, szefa MSZ Rosji, że Rosja wyciągnie wnioski i podejmie kroki w związku z przyjęciem Szwecji i Finlandii do NATO. Co się może wydarzyć?

Sądzę, że jest to jednak swoistego rodzaju straszenie, bo - zarówno sama Szwecja jak i Finlandia - nie stanowią, z punktu widzenia militarnego, jakiegoś istotnego zagrożenia dla Rosji. Natomiast wejście tych krajów do NATO wyraźnie dynamizuje zmianę układu geopolitycznego, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Przypomnę, że do tego rozrastającego się, zachodniego sojuszu – ze Stanami Zjednoczonymi jako liderem - zostaje przyłączona Australia czy Japonia. A z drugiej strony, mamy dość jednoznaczną i dość asertywną politykę samych Chin. I przez cały ten czas Ukraina jest niestety - mówiąc brutalnie – takim poligonem, właśnie dla zderzenia się racji tego świata zachodniego z tym eurazjatyckim. To na terenie Ukrainy toczy się obecnie gra o to, czy uda się powrócić do tego światowego ładu zarządzanego przez Stany Zjednoczone. Patrząc na zachowanie Chin i Rosji, tu mam wątpliwości...