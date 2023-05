Prof. Wojciech Polak nagrodzony. Znany historyk odebrał medal Thorunium

Prof. Małłek: "To dopiero półmetek"

W konspiracji jeszcze jako nastolatek

Wojciech Polak pochodzi z Olsztyna. W 1980 (w wieku 18 lat) został członkiem komitetu założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Humanistycznym UMK, a rok później - zarządu uczelnianego. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w konspiracji, współpracując ze strukturami „Solidarności”.

Po transformacji ustrojowej w 1989 wstąpił do Stronnictwa Pracy, a w 1990 został jednym z założycieli Porozumienia Centrum w Toruniu. W 2004 dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. W 2010 kierował toruńskim komitetem poparcia Jarosława Kaczyńskiego podczas kampanii prezydenckiej.

W latach 2010–2014 pełnił funkcję kierownika Ośrodka Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W 2011 startował w wyborach parlamentarnych w 2011 z ramienia PiS do Senatu, jednak nie otrzymał mandatu. W 2016 wszedł w skład Narodowej Rady Rozwoju utworzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tego samego roku został wybrany do Kolegium IPN, pełniąc czasowo funkcję przewodniczącego.