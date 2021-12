Projekt budżetu gminy Świecie na 2022 rok. Burmistrz: Jestem optymistą

W 2022 roku dochody budżetowe gminy Świecie wyniosą prawie 195 mln zł. Pierwsze miejsce na liście dochodów (prawie 60 mln zł) zajmują udziały w podatkach. - Jest to zmiana względem zeszłego roku, kiedy to najwięcej pieniędzy było z tytułu dotacji i dofinansowań. To efekt przeniesienia do ZUS-u programów 500+ i 300+ - mówi Marzena Rzymek, skarbnik gminy Świecie.