Projekt budżetu Tucholi na 2022 r. napięty, ale i z dużymi inwestycjami Anna Klaman

W 2022 r. w gminie Tuchola będą spore inwestycje Fot. Anna Klaman

Tuchola ma gotowy projekt budżetu na 2022 r. Wydatki na inwestycje to 23 mln zł, deficyt wyniesie 7 mln 200 tys. zł i pokryty zostanie m.in. kredytem w wysokości 4 mln 205 tys. zł. Dochody to 99 mln 950 tys. zł, są niższe o 7,6 mln zł w porównaniu do tegorocznych.