Projekt „Śladami Mistrzów” przenosi się do Białegostoku. Młodzi zawodnicy wezmą udział w zajęciach z pływackimi idolami

- Cieszę się, że program upowszechniania pływania Śladami Mistrzów po raz pierwszy odbędzie się na Podlasiu. W Białymstoku dzieci spotkają znakomitych byłych pływaków, od których będą się mogły się wiele nauczyć. Wierzę, że każdy wyjdzie z tych warsztatów bardzo zadowolony, z jak największą dawką wiedzy i inspiracji do dalszych treningów. – mówi Prezes PZP, Otylia Jędrzejczak.

- To jeden z najważniejszych projektów Polskiego Związku Pływackiego. Stwarzamy młodym zawodnikom możliwość spotkania ze znanymi postaciami, które pokazują im swoją perspektywę na codzienne przygotowania czy trudności, które mogą ich spotkać w sportowym życiu. Do tego mamy zajęcia z dietetyki psychologii sportu. To ważne, że każde kolejne warsztaty cieszą się zainteresowaniem i przyciągają chętnych. W 2023 roku w naszych warsztatach weźmie udział w sumie niemal dwa tysiące dzieci – dodaje mistrzyni olimpijska z Aten.