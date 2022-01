Projekty z kujawsko-pomorskiego nie weszły do kolejnego etapu programu Kolej Plus

Rewitalizacja linii do Bydgoszczy oraz Inowrocławia w ramach programu Kolej Plus to już przeszłość. Choć gmina Żnin zabiega jeszcze do PKP o przywróceniu ruchu kolejowego na trasie ze Żnina przez Barcin do Inowrocławia.

Zakończył się nabór wniosków w kolejnym etapie programu Kolej Plus.

- Projekty, jakie zostały zgłoszone do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, zostały wycofane przez wnioskodawców lub nie spełniły wymogów formalnych, które należały do obowiązków wnioskujących - informuje Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przypomnijmy, w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus jest budżet o wartości 6,6 mld. zł. Zakłada on finansowanie inwestycji na poziomie 85 procent. Pozostałą część miałyby dołożyć lokalne samorządy. Podstawowym celem programu jest przywrócenie połączeń kolejowych w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Tym samy pomysłodawcy przedsięwzięcia chcieli zmniejszyć wykluczenie transportowe takich miast i jednocześnie podnieść atrakcyjność regionów oraz promować ekologiczne środki transportu.