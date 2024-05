Politechnika Bydgoska nie znalazła się w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, określającym limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2024/2025. Mimo tego, uczelnia rusza z naborem 3 czerwca. Przygotowała 60 miejsc dla przyszłych medyków.

W poniedziałek (27 maja) Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji powyższy projekt rozporządzenia. Nie znalazły się w nim uczelnie, które nie mają zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na rozpoczęcie kształcenia, w tym Politechnika Bydgoska.

Bardzo nad tym ubolewamy

- Potwierdzam. Nie ma nas w tym projekcie rozporządzenia i nie wiemy dlaczego. Bardzo nad tym ubolewamy - mówi dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ i prorektor ds. rozwoju Politechniki Bydgoskiej. I przypomina, że w 2023 roku Ministerstwo Zdrowia pozytywnie zaopiniowało wniosek Politechniki oraz wskazuje, że w projekcie znajduje się ponadto zapis, że "od roku akademickiego 2024/2025 potencjalnie możliwe jest uruchomienie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim na dwóch uczelniach (Akademia Tarnowska i Politechnika Bydgoska)". - Nie potrafimy się jeszcze do tego odnieść, projekt rozporządzenia otrzymaliśmy w poniedziałek. W komentarzu do niego czytamy, że będzie to uzależnione od "zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)". A przecież zgodę wydaje właściwy minister i my ją mamy, chyba chodziło tu raczej o opinię… - stwierdza prorektor PBŚ.

Poszło o prosektorium

Zapytaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, dlaczego bydgoska uczelnia nie znalazła się w projekcie rozporządzenia.

- Politechnika Bydgoska uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim wraz z warunkową pozytywną opinią ministerstwa zdrowia oraz negatywną opinią PKA i planuje rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku od roku akademickiego 2024/2025. Minister nauki i szkolnictwa wyższego na obecnym etapie zarekomendował, aby nie uwzględniać tej uczelni w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, do czasu uzyskania opinii PKA na temat jej przygotowania do rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim, od roku akademickiego 2024/2025 - poinformowano w ministerstwie. Jak i o tym, że "podjęcie decyzji ws. określenia dla uczelni limitu przyjęć na rok akademicki 2024/2025 nastąpi po otrzymaniu opinii PKA" i, że "ten tryb postępowania jest identyczny jak w przypadku uczelni, które uruchomiły kształcenie na kierunku lekarskim, pomimo negatywnej opinii PKA".

Decyzję ministra edukacji i nauki o uruchomieniu kierunku lekarskiego bydgoska Politechnika otrzymała 27 października 2023 roku. Oficjalne starania o kierunek rozpoczęła w lutym tego samego roku, natomiast w sierpniu złożyła wymaganą dokumentację. Po jej przeanalizowaniu PKA wydała negatywną opinię co do uruchomienia kierunku lekarskiego na PBŚ, argumentując, że uczelnia nie ma m. in. własnego prosektorium.

W tej sprawie Politechnika złożyła wyjaśnienia, z których wynikało, że własne prosektorium planuje wybudować w ciągu 2 lat a do tego czasu, studenci medycyny będą korzystać z tego prosektorium w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy. To pomieszczenie wymagało jedynie drobnego remontu, który jest obecnie realizowany. Jak podkreślono na PBŚ, wszystkie wyjaśnienia zostały wówczas przez Ministerstwo Zdrowia zaakceptowane.

Nabór na kierunek lekarski na Politechnice Bydgoskiej rusza 3 czerwca

Mimo tego, że Politechnika nie znalazła się w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, to jednak - jak zapewnił prorektor ds. rozwoju Politechniki Bydgoskiej - 3 czerwca uczelnia rozpocznie nabór na uruchomiony już kierunek lekarski. - Do rekrutacji tej jesteśmy formalnie zobowiązani. I tak jak zapowiadaliśmy, przygotowaliśmy 60 miejsc i tylu też studentów zamierzamy przyjąć - informuje dr hab. inż. Szymon Różański, wskazując, że jak na razie jest to jedynie projekt, który Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji. - Stąd liczymy na to i cierpliwie będziemy czekać, że w efekcie końcowym limit miejsc na naszym kierunku lekarskim zostanie nam jednak przyznany. Taki, jaki wskazaliśmy w naszych dokumentach - podkreśla.

Informuje, że uczelnia dwukrotnie składała do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) sprawozdania z postępów prac nad przygotowaniami do uruchomienia medycyny na PBŚ deklarując jednocześnie, gotowość do weryfikacji czy kontroli.

- Dopiero teraz, 28 maja otrzymaliśmy zawiadomienie o zaplanowanej na 5 czerwca wizytacji PKA. Ma ona dotyczyć jedynie weryfikacji informacji przekazanych przez uczelnię do MNiSW. Jesteśmy dobrze przygotowani do kształcenia lekarzy, liczymy na pozytywną opinię Komisji – podkreśla prorektor PBŚ. Obecnie na studia, na kierunku lekarskim w Polsce, projektowany limit przyjęć wynosi ogółem 9 636 miejsc.

Co Komisja ponownie oceni

O kontrolę 5 czerwca, w Politechnice Bydgoskiej zapytaliśmy w PKA. Dojdzie do niej, ponieważ - jak poinformował prof. Janusz Uriasz, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Politechnika Bydgoska przekazała ministrowi nauki dodatkowe materiały informujące o tym, że podjęła kroki, aby znieść pewne uchybienia.

- Tym samym stan przygotowania uczelni jest lepszy, aniżeli był poprzednim razem - ocenił prof. Janusz Uriasz. Przewodniczący poinformował również o tym, że na początku kwietnia minister nauki zwrócił się do PKA o dokonanie ponownej oceny Politechniki Bydgoskiej. - Zawiadomiliśmy już uczelnię o zamiarze przeprowadzenia oceny dodatkowych materiałów. Nasze zespoły oceniające udadzą się do niej, aby na miejscu zweryfikować stan przygotowania do możliwości kształcenia na kierunkach lekarskich. Po tej wizytacji wydamy ocenę, którą przekażemy ministrowi – przekazał nam prof. Janusz Uriasz.

