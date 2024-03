Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Jest apel policji do kierowców!

Porządku w czasie protestów rolniczych 20 marca 2024 pilnuje kujawsko-pomorska policja.

- Każdy ma prawo do zgromadzeń publicznych, a jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na policję jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie ich trwania – podkreśla Przemysław Słomski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Ale to zadaniem organizatora jest zadbanie o to, aby protesty odbywały się w sposób pokojowy.