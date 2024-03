Protest rolników. Znów blokują drogi w Kujawsko-Pomorskiem - tu są teraz utrudnienia

Na drodze krajowej nr 25 w Gniewkówcu (trasa Bydgoszcz-Inowrocław) rolnicy zaczną protestować 7 marca o godz. 7:00, manifestacja potrwa do 8 marca do godz. 17:00. Na trasie będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Również w środę 6 marca od godz. 7:00 do 19:00 trwać będzie blokada ronda u zbiegu dróg krajowych numer 15, 25 i 62 przy wjeździe do Strzelna od strony Inowrocławia. Dochodzić będzie do całkowitego blokowania ruchu na czas ok. 30 minut (z zachowaniem korytarza życia), po czym następować będzie odblokowanie w celu rozładowania powstałego zatoru.

Utrudnienia w ruchu będą występować także w okolicach Nowego Ciechocinka. Jak poinformował Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w środę, 6 marca, do godziny 20, rolnicy będą protestowali na skrzyżowaniu DW 266 z DK 91 w miejscowości Nowy Ciechocinek. Protestujący rolnicy już we wtorek rano spotkali się na stacji paliw Orlen, następnie po utworzeniu kolumny przejechali na skrzyżowanie DK 91 z DW 266 i całkowicie zablokowali skrzyżowanie. Zgłaszający przewidywali że w dwudniowym zgromadzeniu może wziąć udział około 150 osób powiązanych ze środowiskiem rolniczym z okolic powiatu. Na miejsce zgromadzenia przyjechali ciągnikami rolniczymi wraz z osprzętem, samochodami osobowymi i ciężarowymi.

Nie przewidziano blokady węzła autostradowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zalecane są objazdy. Pierwszy - przez Ciechocinek i dalej w kierunku Włocławka i Aleksandrowa Kujawskiego. Drugi, to dojazd z Ciechocinka do Aleksandrowa Kujawskiego przez miejscowość Raciążek. Trasa omija skrzyżowanie DW 266 z DK 91. Dojeżdżając ulicą Spokojną do DK 91, następnie skręcając w lewo można kontynuować podróż w kierunku Włocławka. Jadąc prosto dojeżdżamy do Aleksandrowa Kujawskiego lub dalej DW 266 do Służewa, skąd DW 250 można dojechać do DK 15 w miejscowości Chorągiewka.