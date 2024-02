Protesty rolników. W tych miejscach w Kujawsko-Pomorskiem nadal są utrudnienia

Rolnicy nie ustają w walce o swoje gospodarstwa. 20 lutego zaostrzyli protesty w całej Polsce. Postulaty były w zasadzie te same, co przy poprzednich strajkach. Żądali wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy, wycofania się z europejskiego Zielonego Ładu i odbudowy hodowli w Polsce. Poza tym domagali się pomocy suszowej, dopłat do zbóż, rzepaku, mleka i nawozów, a także do innych produktów rolnych, np. malin i miodu. Apelowali także o inwestycje w infrastrukturę eksportową.

We wtorek protestowali m.in. w Bydgoszczy mocno utrudniając życie kierowcom i użytkownikom komunikacji miejskiej. Po rozmowach z wojewodą, które uznali za satysfakcjonujące, zrezygnowali z dalszego blokowania ulic w grodzie nad Brdą.

W regionie protesty ciągle jednak trwają. W takich miejscach nadal możemy spodziewać się utrudnień:

S10 - droga zablokowana w obu kierunkach od w. Bydgoszcz Błonie do w. Bydgoszcz Południe,