Przed łyżwiarzami szybkimi ostatnie zawody Puchar Świata. Trwa walka o miejsce na igrzyskach

– Aż tak dobrych wyników się nie spodziewaliśmy, choć liczyliśmy, że może być lepiej, niż w ostatnich dwóch sezonach . W październiku Andżelika Wójcik zasygnalizowała wysoką formę w Inzell, ale czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie tego w Pucharze Świata. W ciągu miesiąca zdobyliśmy już sześć medali, to jest świetny wynik – mówi Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Walka o przepustkę na najważniejszą imprezę czterolecia zmierza do końca. W tym sezonie polscy panczeniści, a w szczególności sprinterzy, kapitalnie radzą sobie na pucharowych torach. Każde z trzech dotychczasowych zawodów Pucharu Świata biało-czerwoni kończyli z medalem, a w listopadzie w Stavanger działo się to nawet czterokrotnie. Poza brązem Zbigniewa Bródki w biegu masowym w Tomaszowie Mazowieckim wszystkie padły łupem sprinterów w startach indywidualnych i drużynowych.

Wójcik ostatnio fenomenalnie spisała się w Salt Lake City. W ubiegły piątek była czwarta, a dzień później – jako druga Polka w historii Pucharu Świata, po Erwinie Ryś-Ferens na 3000 metrów w 1988 roku w Heerenveen – zdobyła złoto i zarazem swój pierwszy medal w tej imprezie. Dodatkowo amerykański tor sprzyjał temu, by polscy łyżwiarze śrubowali własne i krajowe rekordy. Daje to nadzieję, że w Calgary, na jednej z najszybszych aren panczenistów, możemy być świadkami nowych „życiówek”.

W poniedziałek i wtorek polska reprezentacja w dwóch grupach przeniosła się do Kanady.

– Loty naszych panczenistów były opóźnione, a do tego procedury po przylocie, związane z koronawirusem, były naprawdę czasochłonne. Na szczęście doleciał również nasz bagaż. Niektóre z reprezentacji mają problem z jego zaginięciem, co wywołuje duży niepokój przed piątkowymi zawodami. Mamy już też trenera naszych sprinterów. Tuomas Nieminen wreszcie doczekał się negatywnego wyniku testu na koronawirusa i poprowadzi podopiecznych w Calgary – opowiada Niedźwiedzki.