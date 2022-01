Przedłuży się remont remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 Więcborku. Zdjęcia z placu budowy

W lipcu ubiegłego roku rozpoczęła się przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku. To największe inwestycja gminy, biorąc pod uwagę zeszłoroczne plany budżetowe. Sala z lat 70. ubiegłego wieku przechodzi całkowitą przemianę. Przypomnijmy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie stwierdziła, że obiekt zagraża zdrowiu użytkowników. Budynek musiał zostać przebudowany tak, by spełniał aktualne standardy i wymogi sanitarne. Generalny remont był więc nieunikniony.

Jedyna taka z widownią

Sala została rozbudowana o 350 metrów kwadratowych. Jedna z bocznych ścian została wyburzona. W jej miejsce została dobudowana część, w której teraz znajdują się sanitariaty, szatnie, siłownia oraz pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Stara część została przebudowana tak, by znalazły się pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego i salka do zajęć tanecznych. Wymieniona została całkowicie stolarka okienna wraz z montażem rolet. Pojawiło się też nowe oświetlenie. Ściany czeka tynkowanie i malowanie. Całkiem nowe będzie wyposażenie obiektu. Lada dzień na plac budowy wejdzie firma, który wymieni parkiet na nową nawierzchnię z tworzywa sztucznego. Jednak „clou” całej inwestycji to budowa widowni na piętrze dobudowanej części dla około 200 osób.