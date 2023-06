Przedszkolaki z lipnowskiej „Oazy” bawiły się wraz z rodzicami w Komorowie Małgorzata Chojnicka

Czerwiec to tradycyjnie czas pikników rodzinnych, na których u progu wakacji bawią się dzieci z rodzicami, a także z dziadkami. Tak też było w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim „Oaza” w Lipnie, do którego w tej chwili uczęszcza 24 przedszkolaków. Najpierw był przejazd autokarem do leśnictwa Komorowo, gdzie odbywał się piknik. To wymarzone miejsce na organizowanie takich imprez, bo to wyjątkowo piękny i cichy zakątek na łonie natury. Tam czekało na dzieci mnóstwo atrakcji, z których najwięcej radości dostarczyły dmuchane zjeżdżalnie.