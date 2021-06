Przedterminowe wybory w Warlubiu. Mieszkańcy muszą wybrać wójta

Anna Ośko gminą Warlubie rządziła przez ostatnie pół roku . - To było bardzo intensywnych sześć miesięcy - mówi. - Z biegu trzeba było zająć się nierozwiązanymi sprawami. A przybywały kolejne i to w bardzo trudnym, pandemicznym czasie - dodaje.

Po wyborach w 2018 roku Krzysztof M. przed sąd został postawiony ponownie. Sprawa dotyczyła remontu wiaduktu w Warlubiu i Rulewie oraz boksów na śmieci przy szkole w Lipinkach. Inwestycje te zostały zdaniem śledczych zlecone i opłacone, lecz niewykonane. Krzysztof M., były wójt został za to skazany na 1,5 roku więzienia . Musiał też zapłacić grzywnę, zwrócić gminie pieniądze i ponieść koszty sądowe. Poza tym otrzymał pięcioletni zakaz pracy w administracji rządowej, samorządowej, spółkach prawa handlowego i na stanowiskach kierowniczych w jednostkach zarządzających wspólnym mieniem. M. odwołał się od wyroku. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w październiku ubiegłego roku zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Świeciu obniżając karę pozbawienia wolności do 1 roku z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat. Pozostałe sankcje jednak podtrzymał przez co M. ustąpić musiał ze stanowiska.

Decyzją premiera, rządy w Warlubiu objęła komisaryczna wójt Anna Ośko. - Przez ostatnie pół roku udało się zrealizować kilka ciekawych inwestycji, a na kolejne, jak choćby remonty dróg, przebudowę przedszkola czy zakup autobusu pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Sporo rozmawialiśmy z mieszkańcami. Były też sytuacje nagłe, jak choćby pożary czy inne zdarzenia spowodowane przez pogodę. Trzeba było stawić im czoło – wspomina ostatnie pół roku Anna Osko.

Komisaryczna wójt toczyła także walkę z wykonawcą hali sportowej w Warlubiu. - Sprawa jeszcze się nie zakończyła. Odstąpiłam od umowy. Nakazałam wykonawcy naprawienie niepoprawnie wykonanych prac. Zleciłam też audyt zewnętrzny, z którego jasno wynika, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, bo zagraża bezpieczeństwu – mówi Anna Osko. Co musi się więc zadziać, aby mieszkańcy gminy Warlubie mogli w końcu korzystać z hali? - Trzeba będzie rozpisać nowy przetarg i naprawić to co zostało źle wykonane. Jednocześnie trzeba będzie obciążyć wykonawcę kosztami – odpowiada Anna Ośko.