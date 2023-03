Przeliczanie emerytur 2023. Teraz obowiązują korzystne tablice średniego dalszego trwania życia

Tylko do 31 marca br. obowiązują obecne, bardzo korzystne, tablice średniego dalszego trwania życia. Warto z nich skorzystać i przeliczyć emeryturę. 21 marca zapraszamy na dyżur z ekspertem ZUS na ten temat.

Tablice średniego dalszego trwania życia publikuje Główny Urząd Statystyczny. Są one kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, są korzystniejsze, bo nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych. Spowodowane to jest m.in. pandemią koronawirusa.

Przeliczanie Emerytur 2023. Im ZUS przeliczy świadczenia

Kto chciałby przeliczyć w ZUS swoje świadczenie i skorzystać jeszcze ze starych tablic GUS, powinien złożyć wniosek do 31 marca br. Mogą to jednak zrobić tylko osoby uprawnione. Są to kobiety, które pobierają okresową emeryturę kapitałową, o ile do 31 marca tego roku osiągną powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (65 lat) lub prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej. Jeśli tak się stanie, to w dniu, w którym kobieta kończy 65 lat, ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas zgromadzone na indywidualnym koncie i subkoncie składki oraz kapitał zostaną podzielone przez dalsze średnie trwanie życia obowiązujące w dniu 65. urodzin.