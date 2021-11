Przewodnicy lokalni z Borów Tucholskich planują działania na przyszłość [zdjęcia]

Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Bory Tucholskie" ma na celu wypracowanie rekomendacji do dalszego rozwoju produktu turystycznego w powiecie tucholskim oraz planu jego wdrożenia. Na ostateczne efekty przyjdzie jeszcze chwilę poczekać, ale już teraz można powiedzieć, że nie pozostanie on bez echa.

Wymiana doświadczeń z kołem PTTK w Żninie i wizyta w lokalnym oddziale tej organizacji przyniosła wiele ciekawych spostrzeżeń i wniosków. Przewodnicy z Tucholi pokazywali gościom ze Żnina uroki Borów Tucholskich i dyskutowali o pomysłach na wzbogacenie oferty turystycznej.

Kolejne spotkanie projektowe w Starostwie Powiatowym w Tucholi pozwoliło na zebranie pozyskanej wiedzy i uporządkowanie jej, tak by mogła ona służyć do dalszego rozwoju. Uczestnicy projektu ustalili też, że koordynacją przyszłych działań w ich imieniu zajmie się Hanna Szulwic, a od strony formalnej wspierać ją będzie Elżbieta Baturo. Nie oznacza to, że pozostali przewodnicy nie będą aktywnie dążyli do ustalenia realnych celów związanych z rozwojem turystyki i planowania działań prowadzących do ich realizacji.

Starosta tucholski Michał Mróz, który uczestniczył w spotkaniu, podziękował wszystkim uczestnikom projektu za ich wkład w rozwój turystyki w powiecie tucholskim i zaangażowanie w promocję powiatu. Obiecał też kontynuację wsparcia urzędu w działaniach prorozwojowych.