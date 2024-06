Przez to włosy szybciej się przetłuszczają. Unikaj tych czynności, a włosy będą dłużej świeże

By włosy wyglądały atrakcyjnie i były zdrowe, trzeba o nie dbać i właściwie je pielęgnować. Warto wiedzieć, że włosy mają inne wymagania wraz z wiekiem. Włosy starzeją się, tracą swoją elastyczność, robią się rzadsze, cieńsze. Także choroby i niewłaściwa dieta mogą pogorszyć stan naszych kosmyków. Dlatego warto do mycia włosów stosować odpowiednio dobrane kosmetyki, na przykład do włosów suchych szampon nawilżający, do farbowanych - regenerujący i podtrzymujący kolor. Po każdym myciu warto stosować odżywki, a raz na tydzień maski do włosów. Także jedzenie warzyw i owoców pomoże utrzymać włosy w dobrej kondycji - dzięki witaminom, minerałom (takim jak krzem, cynk, selen) i innym składnikom odżywczym.

Niestety, niektóre zabiegi stosowane na włosy, jak farbowanie, używanie lakieru, tapirowanie, silne słońce negatywnie wpływają na kondycję włosów. Dlatego warto co jakiś czas odwiedzić salon fryzjerski i skorzystać z profesjonalnych zabiegów nawilżających i odbudowujących strukturę włosa.