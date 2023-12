Przez to zmywarka nie domywa naczyń. Tego nie wkładaj do zmywarki - oto najczęstsze błędy

Takie błędy popełniamy najczęściej, korzystając ze zmywarki

Zmywarka nie tylko ułatwia codzienne życie, ale też pozwala zaoszczędzić wodę i prąd - czyli zmniejszyć rachunki. Używając zmywarki, zużywamy średnio osiem razy mniej wody niż podczas zmywania ręcznego.

Korzystanie ze zmywarki wydaje się być całkiem proste - wystarczy załadować brudne naczynia, włożyć tabletkę, wcisnąć przycisk "Start" i reszta dzieje się sama. Wkładamy naczynia brudne a wyjmujemy czyste.

Czego nie należy wkładać do zmywarki? Oto lista rzeczy, których nigdy nie należy wkładać do zmywarki. Myjąc te rzeczy w zmywarce możesz zniszczyć to, co próbujesz wyczyścić. Zobacz teraz w poniższej galerii: