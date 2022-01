Przez Wąbrzeźno przejdzie radosny orszak Trzech Króli

W święto Trzech Króli, 6 stycznia po mszy świętej odprawionej o g. 11.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie wierni w asyście księży przejdą do kościoła Matki Bożej Królowej Polski. Wśród tych wiernych będą także osoby, które zgłosiły się do konkursu organizowanego przez Wąbrzeski Dom Kultury na strój historyczny "Jak wyglądał orszak Trzech Króli?", w ramach którego osoby dorosłe lub dzieci przy pomocy dorosłych muszą własnoręcznie wykonać strój nawiązujący do postaci biorących udział w orszaku Trzech Króli. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom odbędzie 6 stycznia ok. g. 13 w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Jury podczas oceny strojów będzie brało pod uwagę wierność historyczną, pomysłowość, oryginalność oraz estetykę.

Księża z parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie przypominają, że 6 grudnia chrześcijanie wspominają Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi, a wydarzenie to zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na ziemi. Po zakończeniu orszaku wierni będą wspólnie śpiewać kolędy.