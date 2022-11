Przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie wybudowano halę sportową. Pozostały prace wykończeniowe.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie unowocześnia swoją bazę dydaktyczną. Od niedawna uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni językowej, a po feriach zimowych będą mieć do dyspozycji halę sportową.

„Trójka” jest największą szkołą podstawową w Lipnie, która pomimo dotkliwego niżu demograficznego na dość wysokim poziomie utrzymuje nabór uczniów. Zawdzięcza to osiągnięciom i bazie dydaktycznej, która jest systematycznie unowocześniana. Od niedawna działa świetna pracownia językowa, gdzie uczniowie uczą się języka angielskiego. – W tej pracowni są fantastyczne warunki do nauki języka – mówi anglistka Anna Socha.

– Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są zadowoleni.

- Pracownia językowa jest naszym ostatnim przedsięwzięciem – dodaje Jacek Góźdź, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. – Nasi uczniowie chcą się uczyć i osiągają wysokie wyniki z języka angielskiego. Na zakończenie roku szkolnego zaproponowałem wycieczkę do Londynu, ale czas pokaże, czy dojdzie ona do skutku.

Podczas lekcji w pracowni językowej można się poczuć tak, jakby się spacerowało ulicami Londynu. Warunki są komfortowe i wystarczy odrobina dobrej woli, by opanować język Szekspira na poziomie komunikatywnym. – Bardzo lubię angielski – przyznaje Szymon Malinowski z klasy VIIa. - Chciałbym zostać programistą, a w tym zawodzie nie da się pracować bez dobrej znajomości tego języka.