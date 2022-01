Przychodnia Cezarego Z. w Wąbrzeźnie mogła niesłusznie brać pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia - Nie mam umowy z NFZ - mówi nam lekarz

Od lipca 2020 r. do stycznia 2021 r. w prowadzonej przez lekarza Cezarego Z. przychodni medycznej w Wąbrzeźnie mogło dojść do nieprawidłowości, które miały polegać na ewentualnym uzyskiwaniu nienależnych pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za nieprzeprowadzone świadczenia medyczne. W tej sprawie postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chełmnie, jednak jak zaznacza prokurator Grażyna Wiącek z tej prokuratury, postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komuś, w związku z tym do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.

Co ważne, wskutek tych działań poszkodowany mógł zostać Narodowy Fundusz Zdrowia, a w związku z tym Skarb Państwa. Wciąż trwają wyliczenia, na jaką kwotę mogło dojść do oszustwa. Prokuratura Rejonowa w Chełmnie zleciła w tej sprawie Narodowemu Funduszowi Zdrowia Oddziałowi w Bydgoszczy przeprowadzenie kontroli dokumentacji medycznej.