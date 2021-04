Przystanek miłość. Uczestnicy z Kujawsko-Pomorskiego poszukiwani. Nowy program, w którym będą kojarzyć pary

„Small Town, Big Love” to duński format, w którym młodzi, ustatkowani mężczyźni mieszkający w małych miastach poszukują swojej drugiej połówki. Telewizja TTV na jego podstawie chce zrealizować nowy program na swojej antenie.

Polska wersja będzie znana widzom jako „Przystanek miłość”. W programie pojawi się 4 singli (w wieku od 25-40 lat), którzy spróbują przekonać do siebie kobiety z dużych miast. Pomysł na program przewiduje, że uczestnikami są mężczyźni z ułożonym życiem zawodowym, odnoszą w nim sukcesy i są częścią lokalnej społeczności. Do pełni szczęścia braku im jednak drugiej połowy, marzą o poważnym związku na całe życie.

Na oczach widzów bohaterowie "Przystanku miłość" przez kilka tygodni będą poznawać kobiety z dużych miast, rywalizować o ich względy, by przekonać je do siebie i do zamieszkania w małym mieście.