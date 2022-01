PŚ w skokach w COS Zakopane: Polacy na szóstym miejscu w konkursie drużynowym

Słabszy skok w trzeciej serii oddał Jakub Wolny, który osiągnął odległość 113 m, a dobry Paweł Wąsek (123,5). Na półmetku Polacy zajmowali 6. miejsce, z niespełna 5 punktami straty do Austriaków i prawie 10 pkt przewagi nad Rosją. Liderem byli Słoweńcy, a o kolejne miejsca na podium walczyli Niemcy, Japończycy i Norwegowie.

Polacy wystąpili w Zakopanem w eksperymentalnym składzie. Z powodu kontuzji w zawodach nie mógł wziąć udział Kamil Stoch. Koronawirus wykluczył również Dawida Kubackiego. Pierwszy z Polaków na belce startowej pojawił się Piotr Żyła, który wylądował na 124 metrze, dzięki czemu wystartowaliśmy z piątego miejsca. Niespodziewanie w składzie reprezentacji znalazł się Stefan Hula, który dobrym skokiem zwiększył swoje szanse na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu. Doświadczony skoczek wylądował na 125 m, co zapewniło nam awans na czwarte miejsce. Na tym etapie na wyraźne prowadzenie wyszli Słoweńcy, po świetnym skoku Petra Prevca (133,5 m).

Pod skocznią COS w Zakopanem naszych reprezentantów dopingowało 6,5 tysiąca kibiców. W przerwie przemówił do nich Kamil Stoch. – Żałuję, że nie mogę stać tutaj na wybiegu, z zapiętymi nartami, w kombinezonie i pozdrawiać was z tamtego miejsca – zwrócił się do publiczności mistrz olimpijski. Lider polskiej kadry podziękował kibicom za ich wsparcie, obecność i świetną atmosferę, jaką dzięki nim udało się stworzyć.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zorganizować bezpieczne zawody z udziałem kibiców – podkreślił Sebastian Danikiewicz, dyrektor COS w Zakopanem. – To dla nich organizowane są te konkursy. Razem stworzyliśmy wspaniałe święto sportu. Niezłe skoki naszych reprezentantów pozwalają wierzyć, że jutro będzie okazja do celebrowania dobrego występu – dodał.