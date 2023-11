Pseudokibice jednego z klubów piłkarskich zatrzymani przez policję z Wąbrzeźna

- Dwaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu - mówi asp. Krzysztof Świerczyński. - Agresywny 24-latek usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby, zmuszania jej do określonego zachowania, zuchwałej kradzieży oraz posiadania i handlu narkotykami. Grozi mu do 5 lat więzienia. Jego 21-letni kompan również usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby, zmuszania jej do określonego zachowania w charakterze występku chuligańskiego. Grozi mu do 5 lat więzienia.