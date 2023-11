Poszukiwany dwoma nakazami wpadł na kradzieży w sklepie w Osielsku

W minioną sobotę, 11 listopada po godz. 10.00 w jednym ze sklepów w Osielsku doszło do kradzieży. Mężczyzna ukradł alkohole oraz żywność. Po prostu opuścił sklep wraz z produktami, nie uiszczając wcześniej opłaty. Godzinę później powrócił do sklepu, by kontynuować kradzież. Niestety tym razem łup był jeszcze większy – oprócz żywności i alkoholu postanowił przywłaszczyć także artykuły elektroniczne, a także przekroczył linię kas. Nie udało mu się opuścić sklepu, ponieważ nakrył i złapał go ochroniarz, który zadzwonił po służby.

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia, którzy udali się na miejsce zdarzenia i sprawdzili dane mężczyzny, docierając do kolejnych faktów. Okazało się, że to 39-letni mieszkaniec powiatu świeckiego, który poszukiwany jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu aż dwoma nakazami doprowadzenia do jednostki penitencjarnej.

Mężczyzna trafił do aresztu, a w poniedziałek, 13 listopada usłyszał zarzut kradzieży artykułów spożywczych i przemysłowych o łącznej wartości 900 złotych. Doprowadzono go do placówki penitencjarnej, gdzie będzie odbywał karę wcześniej zasądzoną przez sąd.