Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu rozwija skrzydła. Zorganizowano pierwszy otwarty wykład. Mamy zdjęcia

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu powołana została we wrześniu 2023 r. Pierwszy nabór ruszy już niedługo, aby w październiku naukę rozpocząć mogli pierwsi studenci.

W ramach promocji swojej działalności PUZ zorganizowała pierwszy otwarty wykład. Nie w swojej siedzibie, ale w sali Centrum Programowania Robotów Przemysłowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego na ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. Wykład ten wygłosił dr hab. inż. Wojciech Sawczuk, prof. Politechniki Poznańskiej. Tematem była mechatronika.

- Dzisiaj jest pierwszy wykład, kolejne chcemy organizować co miesiąc. Po to, aby wyjść z murów szkoły, uczelni, poza i skierować naszą ofertę także do osób, które są zainteresowane tematyką m.in. techniczną - mówił dr hab. Bogusław Kopka, rektor uczelni PUZ w Grudziądzu.