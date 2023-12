W Grudziądzu powołano pierwszą publiczną uczelnię wyższą. Będzie kształciła mechatroników. Zdjęcia

Nabór pierwszych studentów ma ruszyć w czerwcu 2024 roku. Czasu, by przygotować uczelnię do działania, nie zostało więc tak dużo.

Uczelnia w Grudziądzu ma się rozwijać

Na początku uczelnia będzie kształciła na jednym kierunku. Będzie to mechatronika. Absolwenci będą mogli pochwalić się tytułem inżyniera. Są już jednak pomysły na rozwój placówki i otwieranie kolejnych kierunków. - Zaczynamy od mechatroniki, która jest przedmiotem interdyscyplinarnym. To odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Myślę, że w przyszłości sens miałaby logistyka, bezpieczeństwo narodowe i informatyka. W dalszej perspektywie warto pomyśleć też o kierunkach medycznych - mówi dr. hab. Bogusław Kopka, rektor uczelni .

Wraz z rozwojem uczelni, miałby powstawać nowoczesny kampus. Zdaniem władz miasta, idealnym miejscem byłby teren przy ul. Szpitalnej. To jednak melodia przyszłości. Najpierw trzeba bowiem przekonać młodych ludzi, by chcieli studiować w Grudziądzu.

- Myślę, że kandydaci będą przyjeżdżali nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale też z całej Polski. Zdajemy sobie sprawę, że problemem miasta jest odpływ absolwentów liceów do innych ośrodków. By przyciągnąć studentów, chcemy kontynuować pomysł tzw. stypendiów fundowanych, które kiedyś z powodzeniem funkcjonowały. Polegałyby one na tym, że studenci otrzymywaliby miesięcznie jakąś określoną kwotę, która pozwalałby im na godne bytowanie w mieście. W zamian musieliby zobowiązać się do pracy w WZU przez określony czas po ukończeniu uczelni - dodawał Piotr Tefelski.