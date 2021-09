Puchar Polski Juniorów we i Memoriał Adama Papée w Bydgoszczy [zdjęcia] ds

Około 120 zawodników ze wszystkich klubów floretowych w Polsce wzięło udział w zawodach Pucharu Polski Juniorów (do lat 20) we florecie kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy. Prawo startu mieli zawodnicy kategorii wiekowej juniora i juniora młodszego. Był to jednocześnie Memoriał Adama Papée (1895-1990) - ps. "Gil", doktora praw, bankowca, jednego z pierwszych szablistów polskich, czterokrotnego olimpijczyka (1924, 1928, 1932, 1936) i dwukrotnego brązowego medalisty (1928, 1932). Papée nie urodził się w Bydgoszczy, jednak przez ostatnie 22 lata swojego długiego życia związany był z tym miastem i w Bydgoszczy został pochowany na cmentarzu na Osiedlu Błonie. W Bydgoszczy mieszka jego druga żona Irena Manthey - Papée, była florecistka. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy przy MDK 5 oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z rywalizacji >>>